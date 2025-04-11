Провела пленум председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова. На пленуме присутствовали председатели районного совета ветеранов и районной организации Белорусского Красного Креста Александр Куриленко и Тамара Кравцова, члены ревизионной комиссии, председатели, казначеи первичных профсоюзных организаций.

Участники пленума обсудили итоги работы районного комитета профсоюза работников АПК за 2024 год, задачи на предстоящий год. Без внимания не осталась работа ревизионной комиссии районной профсоюзной организации. Присутствующие были проинформированы об исполнении сметы доходов и расходов за прошедший год. Также был рассмотрен и ряд других вопросов.

Приятным завершением встречи стало награждение профсоюзного актива агропромышленного комплекса района. От Буда–Кошелевского районного комитета Белорусского профессионального союза работников АПК Валентина Ксензова вручила благодарственные письма за активное участие в общественной жизни главному экономисту ОАО «Гомельлен» Светлане Миньковой и секретарю КСУП «Губичи», председателю ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации Галине Василенко.