Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В их числе — предприятия и организации Гомельщины.

Среди организаций промышленности — республиканское

унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть».

Среди организаций, предоставляющих услуги общественного питания, — ООО «Орион Холл».

Среди организаций образования — Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района, Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского».

Среди организаций, осуществляющих туристическую деятельность, — санаторий «Приднепровский».

Гомельщина официально