– Подготовку к весенне-полевым работам на предприятии начали еще осенью прошлого года, – отмечает директор сельхозпредприятия Сергей Дрозд. – Сегодня у нас есть все, чтобы провести все полевые работы в срок: опытные кадры, современная техника, семена, удобрения, энергоносители и благоприятная погода. Словом, нельзя медлить ни минуты, работать надо максимально быстро, что мы и стараемся делать. Помимо сева яровых, механизаторы задействованы на закрытии влаги, подготовке почвы, пахоте, внесении минеральных удобрений, вывозке и внесении органики. Уже ведем вторую подкормку озимого рапса. При этом должное внимание уделяем охране труда, противопожарной безопасности. Работники обеспечены спецодеждой, для них организовано горячее питание.

Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день в филиале вспахано 383 га земель, закрытие влаги произведено на 1075 га, при плане 1010 га посеяно 640 га яровых: 280 га ячменя, 210 га овса, 150 га зернобобовых. Вывезено 68,2 тыс. тонн органики, внесено 41,2 тыс. тонн (или 102%), минеральных удобрений: азота – на площади 1200 га, фосфора – на 1200 га, калия – на 2950 га. Проведены первая подкормка рапса на 1020 га и вторая – на 350 га, озимых – на 2600 га, многолетних трав – на 1200 га. Сев трав при плане 145 га составил 230 га.

Среди приоритетных задач – в оптимальные сроки заложить в почву семена ранних яровых культур. На одном из полей работают сразу 4 единицы техники. Опытные механизаторы Владимир Чернявский, Руслан Салахов, Владимир Климов и Василий Абраменко весь световой день работают на земле. Владимир Чернявский вносит удобрения, вслед за ним мощными прицепными агрегатами культивируют почву Владимир Климов и Руслан Салахов, а Василий Абраменко завершает производственную цепочку – сеет семена овса в землю. К слову, за каждым из них закреплены по несколько единиц техники. Это говорит о профессионализме и опыте аграриев, а также силе притяжения к родной земле, где они живут и работают.

После сева зерновых механизаторы будут задействованы на заготовке кормов, а двух Владимиров, Климова и Чернявского, а также Руслана Салахова ждут подготовленные к новой жатве комбайны. Время летит быстро: незаметно опущенные в землю зерна дадут ростки, нальются и созреют колосья и наступит уборочная кампания. Кстати, Владимир Климов и Владимир Чернявский в прошлом году были среди лидеров, намолотив более тысячи тонн зерна. Не меньшего результата аграрии ждут и в нынешнем: во всяком случае, по их словам, для его достижения они применят все свои знания и опыт.