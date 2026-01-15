Протоиерей также добавил, что нет необходимости использовать в приготовлении большое количество святой воды, достаточно будет добавить стакан или половину.

По словам Хорошко, на этапе освящения вода приобретает свое первозданное естество – в ней исчезает все, что может способствовать «разрушению».

«Разрушают ее наши человеческие грехи», – упомянул протоиерей.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается Русской православной церковью 19 января. В этот праздник существует традиция освящать водоемы, а по народной традиции люди троекратно погружаются в вырубленную в виде креста прорубь-«иордань».

«Если человеку хочется попить, то лучше попить святой воды. Если мы с вами готовим какую-то пищу, мы тоже можем употреблять ее при готовке», – сказал Хорошко.