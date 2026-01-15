Согласно благочестивому обычаю, святую воду следует употреблять натощак сразу после пробуждения, однако пить ее в другое время также не запрещается.
Святую воду можно использовать в любом виде, в том числе при готовке, сказал заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Дмитрий Хорошко в ходе пресс-конференции на тему празднования Крещения Господня в Беларуси.
Священнослужитель объяснил, что святую воду можно употреблять каждый день. По благочестивой традиции вода пьется натощак сразу после пробуждения, но употреблять ее и в другое время также не запрещается.
«Если человеку хочется попить, то лучше попить святой воды. Если мы с вами готовим какую-то пищу, мы тоже можем употреблять ее при готовке», – сказал Хорошко.
Протоиерей также добавил, что нет необходимости использовать в приготовлении большое количество святой воды, достаточно будет добавить стакан или половину.
По словам Хорошко, на этапе освящения вода приобретает свое первозданное естество – в ней исчезает все, что может способствовать «разрушению».
«Разрушают ее наши человеческие грехи», – упомянул протоиерей.
Крещение Господне, или Богоявление, отмечается Русской православной церковью 19 января. В этот праздник существует традиция освящать водоемы, а по народной традиции люди троекратно погружаются в вырубленную в виде креста прорубь-«иордань».
