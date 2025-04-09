Соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» пройдут 17 апреля на базе Краснобережского аграрного колледжа и соберут участников из Гомельской области. Победители регионального этапа примут участие в республиканском конкурсе.

Преподаватели и мастера производственного обучения аграрно-технического колледжа совместно готовят учащихся по 4 модулям: «Ежесменное техническое обслуживание тракторов», «Проверка и регулировка форсунок», «Вождение на автодроме», «Комплектование и ремонт пахотного агрегата». Ставка – на скорость и качество выполнения.

В этом году колледж будет представлять учащийся третьего курса Никита Осипенко. Родом молодой человек из Широкого, обучается по целевому направлению по специальности «техник-механик». После колледжа вернется молодым специалистом в СУП «Андреевка», где в настоящее время на тракторе работает его отец.

Как отмечают преподаватели, подготовка и участие в профессиональных конкурсах – действенный способ для учащихся не только получить дополнительные теоретические знания, но и овладеть практическими навыками, которые, несомненно, пригодятся в будущей профессиональной деятельности.

Пожелаем земляку достойно представить учреждение образования и продемонстрировать все свои знания и умения.