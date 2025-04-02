В милицию обратилась 67-летняя жительница Мозыря и рассказала, что после разговора с представителем компании «МТС» с ее счета исчезла крупная сумма.

Установлено: звонивший в мессенджере сообщил, что через ее личный кабинет в приложении «МТС» происходят мошеннические действия.

Позже в мессенджере позвонил «сотрудник» финансовой милиции и указал установить мобильное приложение «Anydesk». Он сообщил, что нужно задекларировать все имеющиеся денежные средства, а именно положить на свой банковский счет.

После всех действий лжесотрудник прекратил разговор, а доверчивая мозырянка лишилась почти 11000 белорусских рублей.

Милиция призывает всех быть более бдительными и внимательными, отвечая на незнакомые телефонные номера! Ни под каким предлогом не передавайте персональные данные, пароли от банкингов, коды из смс-сообщений, не выполняйте по просьбе третьих лиц никакие действия, касающиеся финансов, не устанавливайте никаких приложений, если Вы ничего не знаете об их функциях!

Сожский Форпост