Центр государственных и сервисных услуг акимата Карагандинской области – ещё одна точка в маршруте делегации Гомельской области.

В одном здании по принципу одного окна жители региона могут получить нужные справки и свидетельства, обратиться за квалифицированной помощью нотариуса, найти работу, а также прийти на занятия по интересам. Здесь находятся центр социальной адаптации людей с инвалидностью, центр трудовой мобильности, комната психолога и юриста. Большинству людей это удобно.

Рядом со звукозаписывающей молодежной студией расположился кабинет для занятий по вокалу группы серебряного возраста. Все они органично сосуществуют в одном пространстве и даже реализовываются совместные проекты.

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