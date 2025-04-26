Представители трудовых коллективов предприятий и организаций, общественность, молодежь собрались сегодня вспомнить памятные, но трагические события в нашей истории.

Спикерами мероприятия выступили: начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Елена Степаненко, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Виктор Сапунов, председатель районного совета ветеранов, делегат Всебелорусского народного собрания Александр Куриленко, председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова.

«Мы собрались сегодня вместе, чтобы вспомнить о тех событиях, которые произошли 39 лет назад: на нашу землю обрушилась невидимая, но очень опасная радиация. Этот день стал трагическим для тысяч людей, которые вынуждены были покинуть свои родные места, для тех, кто потерял близких. Десятки молодых парней, первыми вступившими на борьбу с невидимым врагом, не дожили до сегодняшнего дня. Поэтому наш долг – помнить о них. Благодаря им мы сегодня не просто продолжаем жить на нашей красивой земле, но и развиваемся, и идем дальше», – обратилась к участникам диалоговой площадки Елена Степаненко. От имени районного исполнительного комитета Елена Михайловна пожелала всем крепкого здоровья, мирного неба, чтобы наш народ никогда не знал пагубного воздействия радиации.

Виктор Сапунов поделился с аудиторией воспоминаниями о тех трагических событиях, о своих товарищах, которые, рискуя жизнью, здоровьем, защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. Именно ликвидаторы приняли на себя самый первый удар. Для этих людей Чернобыль никогда не станет историей, потому что он стал частью их жизни.

Об энергетической независимости и приверженности высоким стандартам безопасности и ответственности в использовании атомной энергии в нашей стране в нынешнее время рассказал Александр Куриленко.

Наталья Логунова остановилась на проведении в районе социально-творческой программы «В будущее – с надеждой». Проект реализуется в Беларуси с 1986 года и направлен на выявление и поддержку юных талантов, проживающих в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Продолжением диалоговой площадки стала литературно-музыкальная композиция «Чернобыль – наша боль и память», в ходе которой участники мероприятия почтили память погибших от последствий катастрофы на ЧАЭС, ликвидаторов. Яркие жизнеутверждающие концертные номера в исполнении творческих работников ЦРДК еще раз подтвердили общую мысль о том, что мы должны помнить о Чернобыле ради будущего, знать об опасности радиации и делать все, чтобы подобные катастрофы никогда больше не повторились.