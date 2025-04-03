Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич о своевременности и значении Директивы Президента Республики Беларусь от 02.04.2025 №11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины».

«В текущем году мы проходим целый ряд трансформаций, целью которых является улучшение качества жизнедеятельности наших граждан. Новации функционирования системы органов местной власти, законопроектов по различным направлениям – всё это для эффективной реализации пятилетки качества. Во главе интересов государства находится человек, и он же — реализатор мероприятий. Поэтому очень важным считаю воспитание культуры ответственности каждого за свою квалификацию, качество работы. Не менее важным является соблюдение исполнительской дисциплины», – отметила сенатор.