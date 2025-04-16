В прошедшее воскресенье, 13 апреля, состоялось открытое первенство Буда-Кошелевского района по велосипедному спорту на шоссе.

В соревнованиях приняли участие спортсмены не только нашего района, но и команды из Гомеля, Бобруйска и Кировска. Первенство проходило по двум возрастным группам: юноши и девушки 2012-2013 г.р. и 2014 г.р. и младше. Юные будакошелевцы завоевали 6 наград.

Победители и призеры соревнований (2012-2013г.р.):

Среди юношей:

1. Артем Нестеров (Бобруйск);

2. Юрий Белоусов (Буда-Кошелево);

3. Тимофей Конюшенко (Буда-Кошелево).

Среди девушек:

1. Мирослава Ремова (Буда-Кошелево);

2. Ангелина Кавригина (Кировск);

3. Анастасия Чернявская (Буда-Кошелево).

2014 г.р. и младше:

Максим Белоусов (Буда-Кошелево); Павел Галимский (Бобруйск); Назар Гуторов (Кировск).

1. Марина Серакова (Буда-Кошелево);

2. Дарья Романова (Кировск);

3. Софья Карпова ( Бобруйск).

Поздравляем победителей и призеров соревнований!