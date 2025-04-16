В прошедшее воскресенье, 13 апреля, состоялось открытое первенство Буда-Кошелевского района по велосипедному спорту на шоссе.
В соревнованиях приняли участие спортсмены не только нашего района, но и команды из Гомеля, Бобруйска и Кировска. Первенство проходило по двум возрастным группам: юноши и девушки 2012-2013 г.р. и 2014 г.р. и младше. Юные будакошелевцы завоевали 6 наград.
Победители и призеры соревнований (2012-2013г.р.):
Среди юношей:
1. Артем Нестеров (Бобруйск);
2. Юрий Белоусов (Буда-Кошелево);
3. Тимофей Конюшенко (Буда-Кошелево).
Среди девушек:
1. Мирослава Ремова (Буда-Кошелево);
2. Ангелина Кавригина (Кировск);
3. Анастасия Чернявская (Буда-Кошелево).
2014 г.р. и младше:
- Максим Белоусов (Буда-Кошелево);
- Павел Галимский (Бобруйск);
- Назар Гуторов (Кировск).
1. Марина Серакова (Буда-Кошелево);
2. Дарья Романова (Кировск);
3. Софья Карпова ( Бобруйск).
Поздравляем победителей и призеров соревнований!