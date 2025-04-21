На примере Житковичского и Петриковского районов на аппаратном совещании под председательством губернатора Ивана Крупко рассмотрели вопрос о наведении порядка на земле.

Земли общего пользования в районах закреплены за субъектами хозяйствования и гражданами, которые должны следить за благоустройством данных участков. В Житковичах для удобства создана интерактивная карта, где можно увидеть, кто отвечает за порядок на территории района.

Регулярно в населенных пунктах проводят субботники, месячники по наведению порядка, санитарные дни. Коллективы предприятий, местные жители активно участвуют в озеленении, расчистке снега, сборе и разделении коммунальных отходов, создании цветников, установке малых архитектурных форм. Особое внимание – благоустройству воинских захоронений, мест боевой славы. Проводятся также конкурсы на лучшее подворье и лучшее новогоднее оформление.

«Выявленные нарушения должны быть своевременно устранены, а предписания контролирующих органов – выполняться», – резюмировал глава региона.

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