В Беларуси май объявлен месяцем агроэкотуризма. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

«Агроэкотуризм — уникальная возможность отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы, укрепить здоровье и прикоснуться к самобытным традициям белорусского села. Белорусские агроэкоусадьбы — не просто места для отдыха, а настоящие центры притяжения для тех, кто ценит экологически чистые продукты, активный отдых на природе, душевное общение и возможность погрузиться в атмосферу белорусской деревни», — отметили в Национальном агентстве по туризму.

В агроусадьбах можно попробовать блюда национальной кухни, приготовленные по старинным рецептам, познакомиться с народными ремеслами, принять участие в традиционных обрядах и праздниках.

В месяц агроэкотуризма запланирована обширная программа мероприятий. В их числе пресс-конференции и информационные встречи для обсуждения актуальных вопросов развития, обмена опытом между профессионалами отрасли, анонса новых проектов и инициатив.

Состоятся мониторинги деятельности агроэкоусадеб. Специалисты проверят соблюдение законодательства, соответствие стандартам качества и готовность к приему гостей в летний сезон.

Кроме того, с 5 по 26 мая запланированы дни открытых дверей в агроэкоусадьбах. Туристы смогут посетить различные агроэкоусадьбы, познакомиться с их особенностями, попробовать местные деликатесы и принять участие в мастер-классах по народным ремеслам. Агротуристические комплексы презентуют свои возможности и на региональных праздниках, посвященных 9 Мая.

Будут проведены районные смотры-конкурсы на лучшую агроэкоусадьбу и награждения лауреатов. Предусмотрена организация онлайн-семинаров, круглых столов с разъяснением законодательства в сфере агроэкотуризма, в том числе на площадке облисполкомов.

«На 10 апреля 2025 года наибольшее количество агроэкоусадеб зарегистрировано в Минской (393), Брестской (278) и Гродненской областях (276). Всего в Беларуси на данный момент действует 1368 агроэкоусадеб», — привели такие данные в Департаменте по туризму Минспорта.

Номинация «Агроэкоусадьба года» представлена на республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» в 2025 году. В 2024 году заявки на участие поступили от 107 агроэкоусадеб.