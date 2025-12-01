Первый месяц зимы богат на значимые события в православном мире. Христиане празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы, почитают Николая Угодника и соблюдают Рождественский пост. Рассказываем о главных торжествах в церковном календаре на декабрь.



Главные православные праздники в декабре 2025 года

4 декабря православные христиане отмечают Введение во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – праздник, который входит в число 12 главных православных церковных торжеств. Дата установлена в память о том, что родители Девы Марии святые Иоаким и Анна исполнили свой обет посвятить ребенка служению Господу и в возрасте 3 лет привели малышку в Иерусалимский храм.

13 декабря чтут память апостола Андрея Первозванного, в народе этот церковный праздник получил название «Андреев день». Согласно Евангелию, простой рыбак стал первым из 12 призванных Иисусом Христом апостолов, ставших учениками Сына Божьего. Отсюда и пошло его прозвище Первозванный. После смерти Мессии он понес по миру Слово Божие, открывая христианскую веру для язычников. Апостол Андрей засвидетельствовал главные события земной жизни Иисуса Христа, включая смерть и воскресение Мессии. Последователя Христа впоследствии казнили на косом кресте в форме буквы «Х».

19 декабря вспоминают о дне смерти Николая Чудотворца. Он считается одним из самых почитаемых христианами святых. С именем Николая Угодника связано много преданий. Святой добыл свою славу как рьяный борец с язычеством и ересями, а также известен в качестве чудотворца и заступника невинно осужденных.

22 декабря отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. У праздника интересная история. Родители Девы Марии – Анна и Иоаким, дожив до почтенных лет, никак не могли завести ребенка. Отчаявшийся глава семейства 40 дней провел в пустыне, соблюдая пост с молитвой на устах. Анна также принялась неустанно молиться о даровании им ребенка и пообещала посвятить малыша служению Господу. Искренняя мольба супругов была услышана, ангел принес добрые вести: Анна подарит миру Пресвятую Богородицу, которая станет матерью Сына Божьего, что в итоге и произошло.

Дни поминовения усопших

В начале зимы в церковном календаре нет родительских суббот, специально установленных для поминовения усопших родичей. Однако, как отмечают служители ритуального культа, возносить молитвы за упокой души умерших родственников, близких друзей православным христианам не возбраняется в годовщину смерти, день рождения или именин усопшего.

В такие памятные дни в церкви заказывают панихиду и подают поминальные записки для заупокойного богослужения. Это считается актом милосердия, который помогает душе умершего и служит утешением оставшихся на земле родных.

Посты в декабре 2025 года

Весь первый зимний месяц православные христиане держат Рождественский, или Филиппов пост. Говения начинают еще в конце осени – 28 ноября. Пост длится 40 дней и завершается в Сочельник перед Рождеством Христовым – 6 января.

Рождественский пост не самый строгий из четырех многодневных церковных периодов с телесными и духовными ограничениями. В течение 40 дней христианам предписано отказаться от пищи животного происхождения – мяса и субпродуктов, молока и кисломолочной продукции, яиц. При этом нет жесткого запрета на рыбные блюда и морепродукты. Календарь питания по дням Рождественского поста можно найти по ссылке.

Календарь церковных праздников на декабрь 2025 г.

1 декабря

Почитают мученика Платона Анкирского.

Отдают дань памяти мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

2 декабря

Совершают праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

Чтут память святителя Филарета, митрополита Московского.

Почитают пророка Авдия.

Поклоняются мученику Варлааму.

3 декабря

Совершают предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Почитают преподобного Григория Декаполита.

Вспоминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

4 декабря

Празднуют Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

5 декабря

Совершают попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Отдают дань памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

Почитают благоверного князя Петра Владимиро-Волынского.

Вспоминают Филимона и Архиппа и мученицу Апфию.

6 декабря

Поклоняются благоверному великому князю Александру Невскому.

Почитают святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

7 декабря

Чтут память великомученика Меркурия.

Вспоминают великомученицу Екатерину.

8 декабря

Совершают отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Отдают дань памяти священномученика Климента, папы Римского.

Воспоминают святого священномученика Петра, архиепископа Александрийского.

9 декабря

Почитают преподобного Алипия столпника.

Поклоняются святителю Иннокентию, епископу Иркутскому.

Чтут память святого Георгия Победоносца.

10 декабря

Почитают икону Божией Матери «Знамение».

Совершают собор новомучеников и исповедников Радонежских

Отмечают обретение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца.

11 декабря

Поклоняются преподобномученику Стефану Новому.

Вспоминают священномученика Серафима, митрополита Петроградского.

Чтут память мученика Иринарха и с ним святых семи жен.

12 декабря

Чтут память мученика Парамона и с ним 370 мучеников.

Поклоняются преподобному Акакию Синайскому.

13 декабря

Почитают апостола Андрея Первозванного.

14 декабря

Чтут память праведного Филарета Милостивого.

Вспоминают пророка Наума.

15 декабря

Почитают пророка Аввакума.

Поклоняются преподобному Афанасию, затворнику Печерскому.

Вспоминают святую мученицу Миропию.

16 декабря

Чтут память преподобного Саввы Сторожевского.

Вспоминают пророка Софонию.

Почитают преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника).

17 декабря

Отдают дань памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

Почитают преподобного Иоанна Дамаскина.

18 декабря

Отдают дань памяти Святителю Гурию, архиепископу Казанскому.

Вспоминают преподобного Савву Освященного.

19 декабря

Чтут память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в народном календаре праздник получил название Никола зимний.

20 декабря

Вспоминают святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Чтут память преподобного Нила Столобенского.

Совершают празднование Владимирской (Селигерской) иконы Божией Матери.

21 декабря

Почитают преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского.

22 декабря

Празднуют зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Совершают празднование иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

Чтут память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

23 декабря

Вспоминают святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

Отдают дань памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

24 декабря

Поклоняются преподобному Никону Сухому.

Чтут память преподобного Даниила Столпника.

Вспоминают преподобного Луку, Нового Столпника.

25 декабря

Отдают дань памяти святителю Спиридону Тримифунтскому.

Почитают священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

26 декабря

Вспоминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Поклоняются преподобному Мардарию, затворнику Печерскому.

27 декабря

Вспоминают мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.

28 декабря

Почитают священномученика Елевферия, епископа Илирийского.

Совершают Собор Крымских святых.

Совершают Собор Кольских святых.

Поминают святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского.

29 декабря

Вспоминают пророка Аггея

Поклоняются преподобной Софии, супруге великого князя Василия III.

30 декабря

Отдают дань памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря

Почитают мучеников Севастиана и дружину его.

© 1prof.by