В ходе встречи Людмила Адамовна обсудила с работниками банка ряд важных социально-экономических вопросов. В сфере образования она отметила рост количества стобалльников и увеличение числа выпускников, получивших аттестаты особого образца. Также заместитель председателя рассказала об особенностях нынешней вступительной кампании. Отдельное внимание было уделено подготовке школ к началу учебного года.

Не осталась без внимания и тема здравоохранения. Людмила Кураликова подчеркнула важность регулярной диспансеризации и ответственного отношения граждан к своему здоровью, напомнив, что профилактика заболеваний помогает избежать серьезных проблем в будущем.

Кроме того, обсудили вопросы пожарной безопасности, проанализировав статистику возгораний в районе и меры, принимаемые для их предотвращения.

Важной частью беседы стала тема уборочной кампании. Людмила Кураликова отметила ее значимость для района и проинформировала коллектив о темпах проведения полевых работ. Она подчеркнула, что, несмотря на вызовы, связанные с погодой, аграрии района прилагают все усилия, чтобы уборка урожая шла в запланированные сроки.