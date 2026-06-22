В Беларуси 22 июня сохранится жаркая погода, в отдельных районах республики ожидаются грозы. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Днем ожидается от 24 градусов тепла. Местами по юго-востоку температура воздуха достигнет 30 градусов.
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