Огромный жизненный путь прошел уроженец д. Глазовка, ветеран Великой Отечественной войны Федор Яковлевич Трофимов.

Когда-то после учебы в Гомельском педагогическом институте, получив диплом учителя, по распределению наш земляк был направлен в Высоко-Литовский район (ныне Каменецкий) Брестской области. Работал там инспектором районного отдела образования. Но лишь два мирных года удалось потрудиться ему, и началась война. Профессию учителя пришлось сменить на профессию защитника Родины.

После мобилизации Федора Трофимова отправили на курсы в полковую школу в Муромскую область. Шесть месяцев он упорно осваивал военное дело, а потом в звании старшего сержанта был отправлен в г. Наро-Фоминск в распределительный пункт. Оттуда и начался его фронтовой путь.

Федор Яковлевич попал в особую роту разведки 47-й бригады. Участвовал в освобождении Вязьмы, Калуги, Курска, Смоленска, Ельни и многих других городов. Ужасов войны насмотрелся вдоволь: смерть, разрушения, горе, людские слезы… В боях под Хотимском был тяжело ранен, попал в госпиталь.

Так вышло, что победный май наш земляк встретил не на фронте. После выписки из госпиталя он, как учитель, в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего был демобилизован. Его назначили инспектором Стрешинского районного отдела образования. Трудился там до 1953 года, а потом переехал в родные края – на Будакошелевщину. Местом работы и жизненным пристанищем для него стала д. Неговка.

В местной восьмилетке он преподавал историю и географию. А когда школа была преобразована в начальную, его назначили директором. Отсюда и на заслуженный отдых ушел, а управление учреждением образования передал в руки своей дочери.

За боевые и трудовые заслуги Федор Яковлевич отмечен множеством наград. Он был кавалером ордена Красного Знамени, обладателем двух орденов Отечественной войны I и II степеней, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и др. За добросовестный труд в сфере образования не раз был награжден почетными грамотами, ценными подарками, удостоен звания «Ударник пятилетки».

Но даже находясь на заслуженном отдыхе, Федор Трофимов не сидел сложа руки. Был председателем первичной ветеранской организации колхоза «Юбилейный», часто проводил встречи со школьниками, делился с молодым поколением своим опытом и жизненными ценностями.

Елена БЕЛКО