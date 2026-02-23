Проблема семейных конфликтов на почве пьянства не теряет своей актуальности. Ссорам, зачастую, предшествует распитие спиртных напитков. Нередко такие конфликты заканчиваются причинением телесных повреждений, а в некоторых случая смертью одного из участников.

Буда-Кошелевским РОСК направлено в суд уголовное дело в отношении жителя г. Гомеля, 1982 года рождения, который в декабре истекшего года, находясь в гостях у знакомых в д. Кошелево, после совместного распития спиртных напитков, в ходе возникшего конфликта на почве ревности, нанес своей супруге удар ножом в область грудной клетки. От причиненных повреждений женщина скончалась на месте.

Согласно ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь данное преступление квалифицируется как убийство. За него предусмотрено наказание в виде в лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Окончательное решение по делу вынесет суд.

Подготовила Татьяна Титоренко