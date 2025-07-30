В начале встречи глава депутатского корпуса района обозначил основные темы для разговора. Безусловно, одной из главных на встрече стала тема, посвященная событиям Великой Отечественной войны, исторической правде и подвигу советского народа. Докладывая по данному вопросу, главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева подчеркнула, что для белорусов правда о событиях Великой Отечественной войны сильнее времени и не имеет границ. Она рассказала о фактах геноцида белорусского народа, о героях, имена которых хорошо известны жителям нашего района, проводимой работе по благоустройству памятных мест, по поиску и увековечению памяти погибших воинов.

Заместитель начальника районного отдела по ЧС Сергей Козлов остановился на широком спектре вопросов, касающихся противопожарной безопасности, безопасности поведения на водоемах. Приведя статистические данные по пожарам, гибели людей на них, основное внимание Сергей Анатольевич уделил профилактике чрезвычайных ситуаций и напомнил о правилах эксплуатации приборов отопления, в первую очередь печного, бытовых электроприборов. Указал на необходимость оснащения жилых помещений пожарными извещателями и привел конкретные примеры, когда прибор спас жизнь гражданам. Также Сергей Козлов напомнил о мерах ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, о разрешенных для купания местах в районе.

На вопросах благоустройства населенных пунктов, ведомственных территорий предприятий и организаций, личных домовладений граждан, ответственности за ненадлежащее их содержание подробно остановился главный санитарный врач района Сергей Антонов. Он напомнил об изменениях в правилах по содержанию территорий юридическими и физическими лицами и призвал каждого из присутствующих смотреть за своим участком и содержать его соответствующим образом. Только тогда будут порядок и чистота в нашем общем доме.

В продолжение разговора Сергей Халдай обозначил, что главное при обсуждении темы наведения порядка – не мера административного воздействия со стороны заинтересованных служб, а конструктивный диалог с гражданами и разъяснительная работа о важности данного вопроса. Темой благоустройства занимается не только санитарная служба, но и отдел ЖКХ и строительства, отдел землеустройства райисполкома. И все они вместе с гражданами, юридическими лицами работают в общем направлении – на поддержание порядка.

В теме пожарной безопасности Сергей Халдай отметил, что одной из причин пожаров и гибели людей является злоупотребление алкоголем граждан. Поэтому важно не оставлять без внимания такую категорию населения, при необходимости сообщать в правоохранительные органы и другие службы.