О правилах зимней подкормки птиц рассказал корреспонденту БЕЛТА учитель биологии гродненской гимназии №1 имени академика Е.Ф.Карского Виталий Гуменный.

Дикие птицы на протяжении всего года способны сами находить себе пищу, но при суровой зимней погоде они могут потерять доступ к еде и достаточно быстро погибнуть от голода. Потому в морозные дни о пернатых стоит позаботиться, считает специалист.

«Где подкармливать птиц в это время? Во дворах, скверах, парках, лесопарках. При этом стоит помнить, что в естественных условиях пернатые ищут корм на земле или осматривают деревья и кустарники. Балкон или окно выше третьего этажа ограничит количество видов птиц, которые получат доступ к кормушке. В этом случае лучше повесить ее во дворе», — рекомендует специалист.

Вид кормушки может быть разный, это зависит от ваших возможностей и от того, птиц каких видов вы хотите подкормить. Так, можно сделать, например, кормушку из подручных материалов: вырезать окошко в большой пластиковой бутылке, использовать пластиковое ведерко или даже оболочку тыквы с огорода.

На корм птицам годится многое. Как отметил биолог, подойдут сушеные ягоды рябины, калины, боярышника, шиповника, из которых можно сделать вязанку и вывесить на дерево. Пригодятся семена подсолнечника, клена, ясеня, желуди, шишки, лесные орешки. Добавкой могут послужить заготовленные летом семена сорняков — крапивы, лебеды, чертополоха, репейника.

«При этом важно знать, что категорически запрещено «угощать» птиц жареными, солеными, кислыми продуктами, свежим хлебом. Эти продукты вызывают брожение в организме птицы. Также нельзя кормить пернатых цитрусовыми, кожурой бананов, арахисом, пряными продуктами, чипсами, картофелем», — напомнил Виталий Гуменный.

Если вы взялись подкармливать птиц, то наполнять кормушку нужно не хаотично, а с определенной периодичностью, которую можно выбрать самостоятельно, но лучше соблюдать, отметил специалист. Это может быть раз в неделю, или ежедневно в одно и то же время, или через два дня — но обязательно ритмично, так как птицы привыкают и прилетают за кормом к сроку.

Как только морозы уйдут, подкормку можно приостановить. Это нужно для того, чтобы птицы не потеряли способность находить пищу в естественной среде обитания.