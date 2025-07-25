25 июля с 10.00 до 11.00 председатель Комитета государственного контроля Гомельской области Алексей Алексеевич ИГЛИКОВ проведет в Буда-Кошелевском райисполкоме «прямую линию», а с 11.00 до 12.00 – личный прием жителей района.

Граждане могут сообщить о нарушениях законодательства в различных отраслях экономики и социальной сферы, внести предложения о совершенствовании законодательства, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Телефон «прямой линии» – 8 (02336) 7-75-78. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (0232) 23-83-68, 8 (02336) 7-91-31.