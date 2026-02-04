В соцсетях снова гуляет милый тренд: сравни себя «тогда» и «сейчас». Для людей — ностальгия. Для нейросетей и мошенников — бесплатный золотой источник.
Как это работает? Почти как капча, только вы сами всё делаете:
— точная дата или период;
— лицо крупным планом;
— подпись с контекстом: школа, город, работа, семья;
— один и тот же шаблон у тысяч людей.
ИИ получает идеальный материал для обучения: как именно меняется ваше лицо с возрастом. А дальше начинается веселье.
Создаются сверхреалистичные дипфейки. Записывается Ваша история: где учились, с кем дружили, как выглядели. Ну и самое болезненное: такие данные помогают обходить системы распознавания лиц, включая банковские.
К сожалению, интернет ничего не забывает.