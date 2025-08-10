Храбро и отважно в воздушных боях сражался за Отечество бесстрашный летчик из д. Руденец бывшего Уваровичского района Даниил Савельевич Шпак.

Еще будучи мальчишкой, он мечтал стать летчиком: мысленно бороздил небо, прокладывал воздушные трассы над Антарктидой, помогая полярникам. В то время полеты выдающихся советских летчиков-асов Валерия Чкалова и Михаила Громова вдохновляли и звали на подвиги.

Настойчивый и целеустремленный парень поступил в военно-теоретическую школу летчиков. Учился старательно, был одним из лучших курсантов. С уважением к нему относились и товарищи по учебе, и инструкторы.

После обучения в летной школе Даниил Савельевич служил в Смоленске, Брянске, Могилеве, Липецке, окончил высшие авиационные курсы усовершенствования офицерского состава. В 1941-м был направлен под Ленинград.

Великую Отечественную наш земляк встретил в звании майора, возглавлял 155-й истребительный авиационный полк. В первый же день войны летчики-истребители под его командованием вступили в бой с немецко-фашистскими оккупантами, сражались мужественно и бесстрашно. К концу 1941-го авиаполку, одному из первых, было присвоено звание 3-й гвардейский, а майору Шпаку – звание подполковника.

Газета «Сталинский Сокол» публиковала: «Все в порядке, сегодня будем в полной бе-зопасности», – говорили летчики-бомбардировщики, когда узнавали, что в боевом задании их будут сопровождать истребители полка, где командиром был товарищ Шпак. И это говорилось с твердой уверенностью, так как ни разу истребители майора Шпака не допустили к советским машинам ни одного фашистского стервятника, и ни один советский бомбардировщик не был сбит». О командире авиаполка писали: «Это бесстрашный сын социалистической Родины. Он учит личным примером своих подчиненных храбро и отважно биться за Родину, за честь, за свободу…»

В феврале 1942 года после переоснащения новыми самолетами 3-й гвардейский истребительный авиаполк был переброшен на Волховский фронт. Полеты на новых боевых машинах требовали систематических тренировок. И летчики-истребители проводили их в перерывах между боями, разрабатывая тактику и анализируя каждый вылет. Они наносили точные удары по танковым и механизированным колоннам, артиллерийским позициям, железнодорожным узлам, мостам, аэродромам врага.

В одном из сложных заданий атаковать немецкий аэродром под г. Луга для выполнения были отобраны восемь самых опытных летчиков. Первую четверку вел Шпак. Но он знал, что из-за дальнего расстояния на обратный путь горючего не хватит. Поэтому вынуждены были посадить машины на полевую площадку, находившуюся недалеко от линии фронта, чтобы дозаправиться. Расчет был такой: на малой высоте атаковать немецкие самолеты, когда те будут возвращаться с полетов уже с небольшим запасом горючего. В результате с поставленной задачей штурмовики справились на отлично, каждому из них командующим воздушными силами Волховского фронта была объявлена благодарность.

Даниил Шпак сражался на Калининском, Юго-Западном, Воронежском и других фронтах. На корпусе его истребителя все больше и больше появлялось алых звездочек – количество сбитых вражеских самолетов. Надо сказать, что по числу уничтоженных немецких «юнкерсов» его авиаполк превосходил некоторые истребительные дивизии.

Но однажды Даниил Шпак, выполняя очередное задание, не вернулся из боя. Сражения шли на территории Ростовской области. На аэродроме боевые товарищи долго ждали его возвращения, но встретиться им больше не суждено было.

Долгое время командир авиаполка считался без вести пропавшим. Никто не знал, что с ним произошло в том бою. Лишь спустя 40 лет стало известно место его захоронения.

В 1983 году в Ростовской области проводились праздничные мероприятия, посвященные годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Присутствовали там и ветераны-летчики 3-го гвардейского истребительного авиаполка. На братской могиле в д. Синявское Неклиновского района, где похоронены летчики, в тот день установили обелиск. Среди погибших защитников нашей Родины числился и Даниил Шпак.

Елена БЕЛКО