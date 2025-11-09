С конца 2025 года ряд популярных у белорусов стран вводит обязательные электронные формы прибытия. В некоторых государствах их можно заполнить в аэропорту, а в других — только заранее, за несколько дней до приезда.

Китай: электронная карта для всех

С 20 ноября все иностранцы, прибывающие в Китай, смогут оформить Arrival Card онлайн. Форма доступна на сайте s.nia.gov.cn или через WeChat/Alipay. Даже транзитные пассажиры, планирующие выйти из зоны пересадки, должны заполнить анкету заранее. В аэропорту документ можно оформить через QR-код.

Индия: форма за 3 дня

С 1 октября Индия предлагает заполнение электронной анкеты через indianvisaonline.gov.in или приложение Indian Visa Su-Swagatam. Ее нужно отправить не позднее, чем за 72 часа до въезда, чтобы избежать проблем на границе.

Другие страны с обязательными формами

Таиланд — с мая 2025 действует Thailand Digital Arrival Card , нужно заполнить за 3 дня.

— с мая 2025 действует , нужно заполнить за 3 дня. Латвия — с сентября 2025 обязательное оформление.

— с сентября 2025 обязательное оформление. Малайзия и Камбоджа — действуют уже почти два года.

Также онлайн-анкету требуют Индонезия, Филиппины, Лаос и Тайвань.

Важное правило для туристов

Электронная форма не заменяет визу и не является разрешением на въезд. Перед каждой поездкой обязательно уточняйте актуальные требования страны.

