В Министерстве внутренних дел напомнили о правилах безопасности при сборе ягод и грибов в лесу, сообщает БЕЛТА.

С начала текущего года в органы внутренних дел поступило более 50 сообщений о заблудившихся в лесу гражданах, которые отправились туда для сбора ягод и грибов. Как правило, это сельчане в возрасте старше 70 лет.

Чтобы сделать поход в лес безопасным, МВД рекомендует тщательно подготовиться. «Не отправляйтесь в лес в одиночку. Обязательно проинформируйте родных о намеченном маршруте и планируемом времени возвращения. Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, питьевую воду, лекарства, которые регулярно принимаете, фонарь, нож, зажигалку или спички, средства от насекомых, а также предметы, которые можно использовать для подачи звуковых сигналов и вызова помощи», — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

Следует выбирать верхнюю одежду ярких цветов, чтобы стать максимально заметными для тех, кто вас ищет. Обувь должна быть удобной и непромокаемой. В лесу нельзя отклоняться от изученного маршрута, а также хаотично менять направления. Заблудившись, необходимо постараться успокоиться и оценить сложившуюся ситуацию. Сразу нужно позвонить родным, а также в милицию или спасателям.

«Если вы решили искать дорогу самостоятельно, не делайте этого в сумерках. Лучше выберите открытое место, оставайтесь там и разведите костер. Периодически давайте о себе знать звуковыми сигналами. Если же ваш близкий человек не вернулся из леса в назначенное время, незамедлительно сообщите о случившемся в милицию. При необходимости будут вызваны спасатели, кинологи, организован поиск с привлечением специальной техники», — добавили в МВД.