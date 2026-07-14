Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, передает корреспондент БЕЛТА.



История разведения в Беларуси красной датской породы коров началась несколько лет назад. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили 1,2 тыс. голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям. Дело в том, что молоко коров этой породы характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров.

«Затем началась эпопея», — сказал белорусский лидер. Одни говорили, что с этим проектом чуть ли не полный завал, а ученые, наоборот, утверждали, что все идет по плану.

Александр Лукашенко констатировал, что проект реализуется слишком медленно. Прирост поголовья за прошедшие пять лет незначительный.

«Так что же все-таки происходит, особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, создали идеальные условия? Где правда? Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над i», — обозначил Президент основную тему. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2,3 тыс. племенных коров красной породы. Они в основном базируются в «Устье», которое определили хозяйством первого уровня. «Здесь в 2028-м будет построен еще один молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов по разведению красной датской коровы», — рассказал министр. Также определены хозяйства в Гродненской, Минской и Брестской областях, где уже разводят эту же породу.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник, в чьем ведении и находится «Устье», отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем — к 2030 году — говорить именно о выведении белорусской породы.