Государственный таможенный комитет разъяснил порядок ввоза электромобилей в Беларусь с освобождением от уплаты платежей и случаи, когда может возникнуть неисполненная обязанность по их уплате, сообщает БЕЛТА.

По 31 декабря 2025 года физические лица могут ввозить для себя электромобили с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. Также, если с даты выпуска прошло не более пяти лет, по 31 декабря этого года применяется ставка НДС в размере 0%.

«Льгота предоставляется только при одновременном наличии гражданства Беларуси и постоянного места жительства в нашей стране. Важно соблюсти основное правило — не передавать никакие права на электромобиль гражданам России или лицам, имеющим постоянное место жительства в России. Если декларант автомобиля так поступил — он будет обязан уплатить пошлины и налоги. Такое ограничение действует в течении трех лет с момента регистрации пассажирской таможенной декларации», — пояснили в ГТК.

При ввозе электромобиля пассажирская таможенная декларация заполняется самостоятельно декларантом или от его имени таможенным представителем. Последний может оказать квалифицированную помощь и консультирование по вопросам подготовки и подачи документов для декларирования товаров, поможет декларанту соблюсти все требования законодательства.

Также необходимо учитывать, что таможенные органы вправе проводить контроль в течение трех лет с момента выпуска электромобиля в свободное обращение и в случаях выявления несоблюдения установленных условий обязать уплатить требуемые платежи.

Можно выпустить в свободное обращение ввезенный электромобиль с уплатой таможенных пошлин, налогов, которые включают утилизационный сбор, таможенный сбор за совершение таможенных операций в размере Br120, совокупный таможенный платеж (сумма ввозной таможенной пошлины в размере 15% от стоимости и налога на добавленную стоимость в размере 20%).