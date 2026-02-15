Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны войны в Афганистане!

В День памяти воинов-интернационалистов члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь воздают дань глубокого уважения и искренней признательности воинам, с честью и достоинством исполнившим свой долг за пределами Родины.

Это особая дата в истории нашей страны. Мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью солдат и офицеров, которые, пройдя через суровые испытания, проявили несгибаемую волю, верность присяге и боевому братству. Ваши подвиги, доблесть и героизм навсегда вписаны в летопись воинской славы.

Низкий поклон вам за ваш ратный труд и несокрушимую силу духа, которую вы пронесли через годы. Ваш жизненный опыт, мудрость и активная гражданская позиция сегодня имеют особую ценность для укрепления безопасности и суверенитета нашей страны, воспитания подрастающего поколения. Для молодежи вы стали примером верности долгу и истинного патриотизма.

Отдавая дань уважения всем, кто выстоял и вернулся домой, мы скорбим и разделяем боль утраты с теми, кто потерял боевых товарищей, не дождался родных и близких. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах.

Современные вызовы вновь и вновь напоминают нам о ценности мира и подчеркивают важность сохранения правды о мужестве и героизме солдат и офицеров. Пусть уроки прошлого помогут белорусам плечом к плечу строить наше светлое будущее.

Уважаемые воины-интернационалисты! От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, стойкости духа, оптимизма и благополучия. Пусть ваше единство и сплоченность вдохновляют на новые достижения и добрые дела на благо нашей любимой Беларуси.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова