В редакцию «Авангарда» пришло письмо от жительницы деревни Фундаминка Татьяны Ероховой, в котором она тепло отзывается о работе исполняющей обязанности заведующей магазином в Николаевке Ольги Лопатенко.

По словам автора, Ольга Васильевна обслуживает покупателей вежливо, всегда готова помочь в выборе товара, выслушать, подсказать. «Это человек, влюбленный в свою профессию. Всегда с улыбкой поприветствует, попрощается, пожелает всего хорошего. Большое ей спасибо за доброту и чуткость к посетителям», – написала Татьяна Петровна.

Журналист «Авангарда» отправился в николаевский магазин. Ольга Васильевна встретила улыбкой и вопросом «Что вам предложить?» И так она обращается к каждому покупателю.

– По-другому не могу, – говорит продавец. – Люди разные бывают. Тому, кто пришел в хорошем настроении, улыбнусь в ответ, у кого день не задался – поддержу словом. Немало приходит пожилых жителей из Николаевки и соседних населенных пунктов. Помогаю им с выбором продукции, подсказываю, что сколько стоит. Сельчане уходят из магазина с покупками и улыбками. Однако бывает, что необходимого товара нет. Тогда принимаю заказ.

Поинтересовался у Ольги Васильевны предпочтениями покупателей. Оказалось, что больше всего приобретают молочную продукцию, колбасные изделия, из хлебобулочных – печенье и пряники. Кстати, продавец внимательно следит за тем, чтобы на витринах не было просроченных товаров.

Ольга Васильевна родом из Церковья. С детства мечтала быть продавцом. До сих пор вспоминает, как в форме игры продавала всякую мелочь: древесную листву, небольшие поделки из подручных материалов. Поэтому долго не думала, куда после школы поступать – только в Гомель, в кооперативный техникум (ныне торгово-экономический колледж). По его окончании непродолжительное время работала в областном центре, потом вышла замуж и вернулась в родную деревню. Уже около 13 лет трудится в магазине в Николаевке.

Воплотила она в жизнь и еще одну давнюю мечту – обзавестись машиной. Несколько лет на работу ездит на легковом автомобиле.

Супруг Ольги Васильевны, Иван Иванович, трудится в ОАО «Николаевка» заведующим мастерскими. Туда же после окончания Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа придет механиком по целевому направлению и старший сын Иван, а младший Кирилл 1 сентября пойдет в 6 класс.

– У меня есть любимая работа, которая приносит удовлетворение. Дома ждут муж и дети. Я счастлива, – подчеркнула Ольга Лопатенко.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора