Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до понедельника навести железный порядок с очередями на автозаправочных станциях. Об этом глава государства заявил на совещаниях в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, Президент одобрил его высказывание накануне в интервью журналистам в вопросе достаточного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. «Ты правильно вчера сказал в интервью — ни в коем случае не обидеть белорусов. Рынок Беларуси — это святое», — сказал Президент.

Вместе с тем Александру Лукашенко поступает информация, что люди жалуются на очереди: «Уже некоторые (читаю): «Вы знаете, очереди большие на АЗС».

Президент рассказал, что сначала задался вопросом, в чем причина такой ситуации и неужели правительство не выполняет поручение о том, чтобы внутренний рынок в достаточном объеме обеспечивался топливом. Однако, как оказалось, вопрос был в том, что кроме заправки автомобилей посетители АЗС пользуются услугами кафе. «Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в свое время люди буквально требовали, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары и возможность, например, попить кофе.

«Машину поставили. — «Президент, приди, наведи порядок!» Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение — на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. — «Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят…» — отметил он.