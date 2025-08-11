Как в Беларуси готовят операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси Денис Дудкин в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Беспилотники уже перестали быть какой-то экзотикой. Их внедрение идет повсеместно. Мы учитываем опыт специальной военной операции и максимально внедряем беспилотники в войска. Беспилотники используются как глаза армии. Также внедряются ударные беспилотники. БПЛА могут использоваться и в качестве средств радиоэлектронного противодействия (РЭП), для постановки помех, постановки аэрозольных завес с помощью различных дымов, чтобы враг не видел направления передвижения наших войск, их расположение и т.д. Наши специалисты прорабатывают различные тактические приемы применения. Без хорошего оператора беспилотник — это всего лишь игрушка», — сказал Денис Дудкин.

По его словам, система подготовки выстраивается по определенному замкнутому циклу: школа, военная академия либо военный факультет, войска. «Именно со школьной скамьи у детей зарождается любовь к авиации, в данном случае беспилотной авиации. Дети быстрее схватывают эти навыки. Они проявляют определенную креативность. Иногда дети подсказывают нам, как можно применить тот или иной летательный аппарат. Военная академия — это уже, конечно, более профессиональная подготовка, выстроенная система. Мы понимаем, какие азы давать, чему учить, к чему призывать, как действовать. Конечно, большой упор мы делаем на креативность и нестандартность мышления. Оператор, который работает просто по букварю, легко считываем противником», — отметил начальник отдела.

«У нас сложились очень хорошие отношения с Государственным военно-промышленным комитетом (ГВПК). Они нас прекрасно слышат, видят наши запросы. Наши пожелания возникают в процессе учений, эксплуатации. Эту информацию мы предоставляем ГВПК. Отклик очень быстрый, они быстро реагируют, понимают, что мы хотим, оперативно отрабатывают, и мы анализируем, т.е. это в какой-то степени замкнутый цикл. ГВПК не стоит на месте, развитие идет вперед, иногда даже опережая наши пожелания. Есть предложения с их стороны, которые мы оцениваем в ходе эксплуатации. И в дальнейшем получаем изделие, которое эффективно используется у нас при выполнении тех или иных задач», — обозначил Денис Дудкин.

Он обратил внимание на то, что ресурсы не безграничны, а технологии развиваются настолько стремительно, что угнаться за каждой невозможно. «Определен базис и платформы, которые можно модернизировать и совершенствовать. Мне кажется, это самое грамотное, выверенное решение. Мы его, безусловно, поддерживаем и в этом направлении развиваемся. С учетом этого, те технологичные продукты, которые могут возникнуть в Беларуси, благодаря ГВПК, благодаря запросу Министерства обороны и иных силовых структур, несомненно, займут свою нишу и будут выполнять задачи на высоком уровне», — заключил начальник отдела.