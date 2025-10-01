Три вакцины против гриппа будут использовать в нынешнем эпидсезоне, сообщила журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.



«В настоящее время в организациях здравоохранения уже есть вакцина «Инфлювак тетра», которая используется для иммунизации за счет средств граждан и предприятий. В скором времени ожидается поступление еще одной вакцины для иммунизации на платной основе», — сказала Алла Дашкевич.

К началу следующей недели заканчивается процедура контроля качества и безопасности в отношении вакцины «Гриппол плюс». Эта вакцина будет использоваться для иммунизации населения на безвозмездной основе.

«Все вакцины, которые используются в нашей стране, содержат актуальный штаммовый состав вирусов гриппа», — добавила Алла Дашкевич.

По ее словам, октябрь-ноябрь — наиболее оптимальный для проведения профилактических прививок против гриппа период.