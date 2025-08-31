Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Синьхуа» подчеркнул важность сохранения исторической памяти о Великой Победе и героизме народов, ее завоевавших, передает корреспондент БЕЛТА.
Поэтому Беларусь и Китай, безусловно, продолжат реализацию различных совместных проектов, всесторонне поддержат образовательные и культурные инициативы, направленные на сохранение правды и памяти о той войне и общей Победе. «Иначе все может повториться», — предостерег Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что Китай и Беларусь понесли огромные потери в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Погибли десятки миллионов человек, многие города и села были стерты с лица земли. К слову, в Витебске среди других действовала подпольная группа выходцев из Китая, были китайцы и в партизанских отрядах. А в Поднебесной плечом к плечу с китайскими товарищами сражались советские военные советники и специалисты, в том числе белорусы.