Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Синьхуа» подчеркнул важность сохранения исторической памяти о Великой Победе и героизме народов, ее завоевавших, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что в нынешней крайне непростой международной обстановке, когда некоторые пытаются исказить и переписать историю, «очень важно сообща защищать память о нашей общей Великой Победе». «Мы должны во весь голос говорить о героизме наших народов и о запредельно дорогой цене свободы», — обратил внимание он.

Поэтому Беларусь и Китай, безусловно, продолжат реализацию различных совместных проектов, всесторонне поддержат образовательные и культурные инициативы, направленные на сохранение правды и памяти о той войне и общей Победе. «Иначе все может повториться», — предостерег Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Китай и Беларусь понесли огромные потери в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Погибли десятки миллионов человек, многие города и села были стерты с лица земли. К слову, в Витебске среди других действовала подпольная группа выходцев из Китая, были китайцы и в партизанских отрядах. А в Поднебесной плечом к плечу с китайскими товарищами сражались советские военные советники и специалисты, в том числе белорусы.

«Как историк я особенно хорошо понимаю, насколько страшной была эта война и какой неоценимый вклад наши народы внесли в общую Победу. Это величайший урок мужества, стойкости и патриотизма для многих будущих поколений наших сограждан», — подчеркнул Александр Лукашенко.