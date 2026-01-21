МЧС запускает информационную кампанию «Дети — не взрослые! Не оставляйте их одних!», которая напоминает, что детская самостоятельность не отменяет ответственность взрослого, сообщает БЕЛТА.

Как рассказали спасатели, каждый год в Беларуси происходят случаи, связанные с гибелью и травматизмом детей, и чаще всего по одной и той же причине: взрослые теряют контроль. «Всего на минутку» — и дети остаются одни. Кажется, что ничего страшного не случится, но именно эти минуты иногда решают все.

В основе визуальной идеи кампании — малыши, изображенные в роли взрослых — они готовят, гладят, чинят, пользуются техникой. На первый взгляд это может выглядеть мило, но следом приходит осознание, что в реальности такие ситуации опасны.

Цель кампании — изменить беспечное отношение к безопасности детей, мотивировать родителей не оставлять детей без присмотра, организовывать безопасный досуг и создавать среду, где ребенок не сталкивается с угрозами.

В МЧС подчеркнули, что слоган, звучащий просто и честно: «Дети — не взрослые! Не оставляйте их одних!» — это напоминание, которое стоит услышать каждому.