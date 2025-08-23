Согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье общим имуществом супругов признается любое имущество, нажитое ими в браке, независимо от того, на кого из супругов оно оформлено или кто внес денежные средства.

Это правило действует, если брачным договором не установлен иной режим собственности.

Таким образом, если вы продадите свою добрачную квартиру и приобретете новое жилье в браке, оно будет считаться совместной собственностью, если иное не предусмотрено брачным договором.

Если вы хотите изменить правовой режим имущества, можно заключить брачный договор. При отсутствии согласия между супругами относительно режима собственности, любой из них может обратиться в суд для определения правового статуса приобретенного имущества.

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома