В четвертый раз в стенах Уваровичской школы состоялся яркий и долгожданный праздник – фестиваль детского и юношеского творчества «УваровичиФест». За время своего существования это событие успело стать доброй традицией, объединяющей юные дарования, их руководителей и зрителей.

В мероприятии приняли участие восемь команд учреждений образования района. Каждый коллектив представил свою уникальную программу, демонстрируя незаурядные вокальные и актерские способности.

Почетный гость фестиваля, секретарь обкома Коммунистической партии Беларуси и выпускник Уваровичской школы 60-х годов Валерий Шевелёв, обращаясь к участникам и зрителям, отметил, как приятно видеть, что традиции, заложенные десятилетия назад, не только сохраняются, но и приумножаются. Он пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом, смело идти к своим целям, быть патриотом, а также вручил школе книжные издания.

Стоит отметить, что «УваровичиФест» – не только конкурс, это пространство, где каждый может проявить себя. На протяжении всего фестиваля в школе царила неповторимая атмосфера добра и праздника. Зрители тепло встречали юных артистов, а участники заряжались энергией друг от друга.

Организаторы праздника выражают благодарность всем командам за яркие выступления, педагогам — за подготовку, а гостям и зрителям – за поддержку. Четвертый фестиваль «УваровичиФеста» завершен, но, судя по отзывам и эмоциям ребят, следующей весной юные таланты района здесь встретятся вновь.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников