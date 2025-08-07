Прямо в поле РУП «Белоруснефть-Особино» у деревни Шарибовка состоялось чествование механизатора Дмитрия Луткова, который первым из молодых водителей, занятых на отвозке зерна, перевез 2000 тонн.

Дмитрий Александрович с сегодняшнего дня сменил технику. Теперь у его трактора вместо прицепов для зерна – сеялка, так как он сеет рапс. Однако минувшие заслуги в уборочной кампании не остались не замеченными Белорусским республиканским союзом молодежи. Первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Юлия Липовская и первый секретарь Буда-Кошелевского РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева поблагодарили механизатора за высокий результат, вручили ему Благодарность и пожелали новых достижений в труде. «Очень приятно, что моя работа не остается незамеченной. Каким бы задание ни было, всегда подхожу ответственно к его выполнению», – отметил Дмитрий Лутков.

Юлия Липовская и Татьяна Хацулева вручили Благодарственное письмо родителям Дмитрия, Александру Михайловичу и Людмиле Михайловне, за достойное воспитание сына, его профессионализм и преданность делу, привитие ему уважения к сельскохозяйственному труду.

– Спасибо вам за хорошее воспитание Дмитрия! Мира вам, счастья и добра, а также крепкого здоровья, – пожелала Юлия Липовская.