Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с исполняющим обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном в Президентском дворце в Нейпьидо. Здесь пройдут переговоры в узком и расширенном составах, передает корреспондент БЕЛТА.

Президентский дворец является официальной резиденцией и офисом Президента Мьянмы в столице. Здание было построено и открыто в 2010 году. Президентский дворец включает 100 комнат и используется исключительно для проведения национальных церемоний, дипломатических приемов и правительственных заседаний.

Белорусского лидера к месту встречи сопроводил почетный конный эскорт из 54 всадников. Такое в истории протокольной практики Мьянмы встречается впервые, что подчеркивает особый статус визита.

Торжественной получилось и сама церемония встречи Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. Главу белорусского государства приветствовала рота почетного караула, а оркестр исполнил гимны Беларуси и Мьянмы.

Как сообщалось БЕЛТА, лидеры Беларуси и Мьянмы обсудят перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализацию совместных проектов. Речь в том числе пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики.

В переговорной повестке также солидный блок вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества.

Будет дана оценка ходу реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне в Минске в марте и июне текущего года.