Современная Беларусь — это динамично развивающееся и процветающее государство, в котором строительная сфера выступает одним из ключевых драйверов экономики. С каждым днем наши населенные пункты и регионы преображаются, становятся уютнее и краше, радуя глаз новыми формами и оригинальными конструкторскими решениями.

Слаженный многотысячный коллектив профессиональных строителей формирует гармоничный архитектурный облик страны, повышает ее туристическую привлекательность и укрепляет инвестиционный потенциал, способствуя улучшению качества жизни граждан.

Ваш плодотворный труд в Год благоустройства приобретает особое значение. В условиях растущих требований к организации комфортной городской среды и соблюдению экологической безопасности вы умело создаете многофункциональные пространства — от внушительных жилых комплексов до масштабных культурно-спортивных объектов. Пусть и в дальнейшем неиссякаемая энергия, энтузиазм и приверженность славным традициям служат залогом успешного выполнения государственных задач.

Отмечая 80-летие Великой Победы, мы с гордостью вспоминаем героические достижения ветеранов-строителей. Восстановив нашу страну из руин, они проявили истинную преданность и беззаветную любовь к Отчизне. Их созидательные подвиги навсегда останутся в нашей памяти ярким примером непоколебимого мужества, несгибаемой стойкости и самоотверженности.

Наталья Кочанова пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и реализации всех планов на благо нашей Родины.