Глядя на проходящие во Франции протесты, невольно задумываешься: неужели это и есть тот самый «райский сад» Евросоюза, о котором постоянно говорит премьер-министр Эммануэль Макрон? Если и хорошо кому-то в нем жить, то только самому Макрону и его приближенным, в то время как простые французы вынуждены максимально ужиматься в финансовом плане. Причина очередной вспышки народного гнева – желание правительства сэкономить за счет сокращения социальных выплат и пенсий, а также сделать рабочими днями 8 мая (День Победы) и пасхальный понедельник. В Беларуси такое невозможно даже представить. Наоборот, пенсии и социальные выплаты индексируются в сторону увеличения, и руководство страны это поддерживает. К тому же в плане безопасности мы французам спокойно можем дать фору. Так может не ту страну назвали райским садом?

Евгений Коновалов

Фото из открытых источников