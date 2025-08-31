Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут в Беларуси с 1 сентября. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 19 августа 2025 года №65, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т, имеющих две оси, тариф составит 0,117 евро/км, для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т, имеющих три оси, — 0,146 евро/км, для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т, имеющих четыре оси и более, — 0,176 евро/км.

Вместе с тарифами на оплату проезда за километраж меняется и стоимость электронных виньеток. Виньетка сроком действия на 15 дней сохраняет стоимость 20 евро. Однако на 30 дней подорожала до 32 евро, на календарный год — до 110 евро. При этом владельцы транспортных средств, которые приобрели виньетку до 20 сентября 2024 года, могут продолжать пользоваться ею до окончания срока действия без каких-либо дополнительных платежей.

Постановлением также устанавливаются новые размеры платы по разовому тарифу, вносимой во избежание формирования нарушения в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платным дорогам. Для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т плата по разовому тарифу вырастет до 37 и 18,5 евро соответственно, для транспортных средств с допустимой общей массой не более 3,5 т в случае неоплаты сохранится на уровне 14 евро.

Под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года.