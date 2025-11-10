На горячую линию Комитета госконтроля Гомельской области обратилась мать проживающего в Макановичском доме-интернате недееспособного инвалида о неполной выплате ей суммы пенсии сына за время его нахождения дома (в качестве компенсации затрат на его содержание).

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что расчет подлежащей выплате суммы произведен органом по труду и социальной защите только за 21 день при том, что инвалид находился дома 40 дней.

После вмешательства Комитета произведен перерасчет размера пенсии, заявительнице выплачено 585,42 руб.

За допущенные нарушения 3 должностных лица районного управления по труду и социальной защите привлечены к дисциплинарной ответственности.

Председатель Комитета А.А. Игликов