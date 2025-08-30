30 августа в 15.00 на площади Ленина начнется яркий, масштабный open-air. Вход свободный!

Вас ждут: DJ Женева с мощным музыкальным сетом, модный показ школьной одежды, встреча с популярным видеоблогером Владом Кобяковым, шоу-балет «Феерия», интерактивы от Беларусбанка и розыгрыши фирменного мерча.

А в 19:00 начнется торжественная часть. Сцена вспыхнет от энергии топовых артистов: Олег Майами — хедлайнер вечера.

На гомельскую сцену выйдут: Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, Александра Мелех, Настя Кравченко и балет KRAVCHENKOTEAM, Никита Камадей, Ангелина Волкова, Илья Мартвин, группа «Байсити» и Маша SAS, Иван Здонюк, Лера Бернатович и Артём Скороль, Евгений Курчич, группа «Cosa Nostra».

Завершит вечер уникальный по цветовой гамме салют — финальный аккорд яркого лета с Беларусбанком!

Не пропусти! Это будет не просто фестиваль — это твоя история, твои эмоции, твоё зелёное лето!

Говорит Гомель|Гомельщина