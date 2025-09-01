Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, стала настоящим праздником для детей, родителей и учителей.

На мероприятии присутствовали почетные гости: первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель Коммунаровского сельисполкома Михаил Борисевич, председатель профсоюзного комитета РУП «Белоруснефть-Особино» Ирина Рогова и настоятель храма «Покрова Пресвятой Богородицы» протоиерей Павел Вечорко.

С напутственным словом к учащимся обратился Александр Ковалев и пожелал школьникам отличной учебы, крепкого здоровья и самого главного – мирного неба над головой. Он отметил, что именно от сегодняшних учеников, их усердия, любознательности и стремления к знаниям зависит будущее не только их родного края, но и всей страны.

К поздравлениям присоединился Михаил Борисевич, пожелав ребятам всегда стремиться к знаниям, педагогам – мудрости и терпения, а родителям – гордости за успехи своих детей.

Ирина Рогова по доброй традиции вручила первоклассникам новые портфели со школьными принадлежностями от РУП «Белоруснефть-Особино». Счастливыми обладателями стали Снежана Шевченко, Семен Мельников и Николай Приходько.

Павел Вечорко освятил здание школы и, напутствуя учеников на хорошую учебу, окропил их святой водой.

Завершилась торжественная линейка награждением: отличившимся в учебе учащимся были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.