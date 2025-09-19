Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на помощь государства в развитии религиозных центров различных конфессий, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле. Об этом он заявил в Жировичах, где расположен один из крупных православных центров — Свято-Успенский Жировичский монастырь, передает корреспондент БЕЛТА.
«Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле», — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, надо исходить из очередности, того, что действительно необходимо сделать, ведь государство несет еще и социальные функции, включая строительство жилья и другие направления. «Масса вопросов, которые надо решать», — сказал Президент.
/Будет дополнено/.