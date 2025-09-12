На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, в результате инцидента погибли два человека, еще несколько пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные регионального управления СК России.

В ведомстве сообщили, что сегодня примерно в 15 часов на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел вместе с находившимися в них людьми.

В Минздраве Кабардино-Балкарии уточнили, что пострадали девять человек. В настоящее время ведется эвакуация людей, находящихся на канатной дороге.

Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать сход троса с ролика одной из опор. На месте инцидента работают спасатели.

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

