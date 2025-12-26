В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты объяснили изменения в порядке учета плательщиков и условиях назначения страховых выплат, сообщает БЕЛТА.

«Изменения внесены в соответствии с постановлениями правительства, а также иными нормативными правовыми актами в сфере социального страхования», — отметили в Минтруда.

Произошли изменения в части постановки на учет нотариусов и адвокатов в качестве плательщиков страховых взносов. Ранее требовалось личное обращение в орган Фонда социальной защиты населения с заявлением и документами. Теперь же постановка и снятие с учета осуществляются автоматически на основании сведений от Белорусской нотариальной палаты и территориальных коллегий адвокатов.

Ранее право на пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам для ИП, адвокатов, нотариусов возникало только при условии уплаты взносов за предшествующий год не менее чем за 183 дня. По новым правилам указанное ограничение по минимальному периоду уплаты отменено (в соответствии с изменениями в законодательство о социальном страховании).

Периоды срочной службы не исключались из расчетного периода при исчислении среднедневного заработка для пособия и не включались в учет стажа. Теперь периоды военной службы исключаются из расчета, а также засчитываются в страховой стаж для определения 100% размера пособия (на основании изменений в порядке исчисления пособий).

Кроме того, не имели права на минимальное пособие студенты-очники и лица, ухаживающие за инвалидами I группы или гражданами старше 80 лет, если их заработок в расчетном периоде был ниже минимального. Теперь этим категориям предоставлено право на получение минимального размера пособия (в соответствии с поправками в нормативные акты, регулирующие назначение пособий).

Пособие по временной нетрудоспособности не предоставлялось при уходе за инвалидом I группы во время его нахождения в стационаре, санатории или на реабилитации. Теперь право на такое пособие предоставлено (на основании изменений, внесенных в перечень случаев выплаты пособий).

Ранее работодатель обязан был представить сведения при увольнении не позднее дня увольнения (по ранее действовавшим правилам персонифицированного учета). По новым правилам срок увеличен. Теперь данные сведения необходимо представить не позднее дня, следующего за днем увольнения (в соответствии с актуализированными требованиями по представлению отчетности).