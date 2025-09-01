На вопросы социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий населения с 09.00 до 10.00 по тел. 8 (0232) 50-91-71 ответит начальник управления социальной поддержки населения Оксана Николаевна КОВАЛЕВА.



Заместитель начальника управления социальной поддержки населения Вера Ивановна АГЕЕВА проведет «прямую линию» по вопросам организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по тел. 8 (0232) 50-91-73 с 10.00 до 11.00.

С 11.00 до 12.00 по тел. 8 (0232) 50-93-25 на вопросы реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения ответит заместитель председателя комитета Татьяна Николаевна КУЛЕШ.

Заместитель начальника управления пенсионного обеспечения Анжела Антоновна ЗЕЛЕНКО в период времени с 12.00 до 13.00. по тел. 8 (0232) 50-93-13 проконсультирует по вопросам правильности применения пенсионного законодательства.