19 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич возглавила работу 13-й сессии Гомельского областного Совета депутатов, на которой основной вопрос был «О состоянии торгового обслуживания населения и соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства при предоставлении услуг розничной торговли в сельской местности». На сессии присутствовали председатель Гомельского областного исполнительного комитета, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области, члены Гомельского облисполкома, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и другие. Всего повестка сессии включала 10 вопросов.

«Вопрос качественного торгового обслуживания населения в сельской местности был запланирован к рассмотрению на сессии еще в июне текущего года по результатам анализа обращений граждан.

Наличие необходимой торговой инфраструктуры позволяет не только достигнуть надлежащего уровня условий жизни, но и снизить темпы сокращения численности сельских жителей.

Президентом поставлена задача до 1 января 2026 года решить проблемные вопросы торгового обеспечения и оказания медицинских услуг. Председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова обозначила основные моменты для их безусловного выполнения.

На территории нашей области прошло комиссионное изучение организации торговли в сельских населенных пунктах. В эту работу активно включился весь депутатский корпус, органы управления и общественные организации. Обследованы все сельские населенные пункты.

Хочу отметить, что члены Совета Республики уже почти 2 года еженедельно проводят мониторинг торговых объектов в своих округах, который позволяет решить точечные проблемы – нет нужных товаров, недостаточно товаров белорусских производителей, завышены цены и другие.

На сессии определены первоочередные задачи для всех заинтересованных: организация системы кадрового обеспечения торговых объектов, расположенных в сельской местности; задействование потенциала органов территориального общественного самоуправления в целях оперативного реагирования на недостатки в работе торговых объектов. Маршрут и график работы автомагазинов должны учитывать пожелания местных жителей.

Также, с учетом завершения пятилетки особое внимание направлено региональным комплексам мероприятий по реализации Государственных программ и сбалансированности бюджета», – отметила сенатор.