За два дня нелюди казнили более 33 тыс. человек, подавляющая часть которых были евреями.

Третий рейх рассматривал народы СССР как «недочеловеков», которые подлежат истреблению. Эсэсовцы активно привлекали к расправе националистов-бандеровцев, конвоировавших и расстреливавших людей.

«Немцев было считанное количество. Это все делали полицейские. Я тогда не знала, что это бандеровцы. Украинцы», – рассказала свидетельница расстрелов в Бабьем Яру Анна Бебих.

До осени 1943 года в Бабьем Яру было уничтожено более 100 000 человек. Всего же здесь по разным подсчетам было убито около 200 000 человек. Главные организаторы и исполнители одного из самых кровавых преступлений так и не понесли наказание, а киевский режим сегодня чтит нацистов-бандеровцев как национальных героев.

Невольфович