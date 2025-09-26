Аграрии Беларуси убрали свыше 40% выращенных в открытом грунте овощей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 64 тыс. т. Засеянные площади составляют более 8 тыс. га, уже убрано 43%», — проинформировали в ведомстве.

Картофеля накопано 343 тыс. т. Средняя урожайность выше прошлогодней на 18,1 ц/га. Сахарная свекла убрана с 34% площадей, что составляет 34 тыс. га. Накопано 1 млн 642 тыс. т корнеплода урожайностью выше прошлогодней на 26,6 ц/га.

По оперативным данным на 26 сентября, с полей страны намолочено 9 млн 25 тыс. т зерна вместе с рапсом.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99% площадей, что составляет 2407 тыс. га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га. Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 675 тыс. т — 96% от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 913 тыс. га, или 61% запланированного.

Заготовлено льнотресты 119 тыс. т, урожайность выше прошлогодней на 11,3 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 39% площадей, что составляет 371 тыс. га.

Заготовлено сена 527 тыс. т (73% плана), сенажа — 13 млн 603 тыс. т (98% плана), силоса — 8 млн 460 тыс. т (41% плана), травяных кормов — 6 млн 405 тыс. т (64% плана).